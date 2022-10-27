نائب رئيس التليفزيون المصري: الترند كارثة من كوارث السوشيال ميديا

قال الإعلامي علاء بسيوني، نائب رئيس التليفزيون المصري، إن "الترند كارثة من كوارث السوشيال ميديا"، مؤكدا أنه يعبث بقيم وثوابت المجتمع المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" المذاع على "قناة الشمس"، الأربعاء، أن البعض لا يخشى من أي وازع أخلاقي أو ديني؛ من أجل السرقة، والاستغلال، والتشهير، والخوض في الأعراض، وانتهاك حريات الآخرين وخصوصياتهم ليحتل قائمة التريند.

وذكر أن الشخصية العامة لها حدود وخصوصيات، متابعا: "ليس معني أنك شخصية العامة أن تصبح حياتك متاحة للجميع"، لافتا إلى أن بعض الشخصيات المشهورة ينشر عنها كل تفاصيل حياتها، مثل الزواج والطلاق والصور.

وأوضح أن الناس تنصرف عن متابعة برامج "التوك الشو" التي يقدمها الإعلاميون، وتتجه للبحث عن "الملخص"، منوها إلى أن ما يحدث على الكثير من الصفحات والمجموعات عبر التطبيقات المختلفة يعد نوعا من الجنون؛ لأن الشخص أصبح أسيرا لجهاز الموبايل.

ونوه إلى أن الخطر من الأطفال حتى الكبار بمختلف الشرائح الثقافية والاجتماعية، لافتا إلى قيام بعض الأشخاص بتلخيص الفيديوهات، ووضع أجزاء والتركيز عليها وحذف أخرى؛ لخلق رأي عام مضاد؛ وإيصال فكرة غير الحقيقة.