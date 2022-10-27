البرلمان العراقي يوافق على الحكومة الجديدة

صادق البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وتضم الكابينة الوزارية التي تمت المصادقة عليها 21 حقيبة من أصل 23 حقيبة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بعد تسمية مرشحين لها من المكون الكردي.

وصوت على الكابينة الوزارية 253 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا.

و من بين أهم الحقائب الوزارية التي تم التصويت عليها كل من وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين /الديمقراطي الكردستاني، ووزير النفط نائب رئيس الوزراء حيان عبدالغني/ إئتلاف دولة القانون ،ووزير التخطيط نائب رئيس الوزراء محمد تميم/ تحالف السيادة، ووزيرة المالية طيف سامي/مستقلة

وضمت التشكيلة الوزارية أيضا وزيرالدفاع ثابت محمد /تحالف عزم، ووزير الداخلية عبدالامير الشمري/مستقل، ووزير الصحة صالح مهدي/مستقل.

وتم تأجيل التصويت على وزارتي البيئة و الإسكان والإعمار لحين الاتفاق مع الأطراف الكردية على تقديم مرشحين للمنصبين.

وتوزعت الكابينة الوزارية جغرافيا بواقع 4 وزراء من محافظة بغداد ومثلهم من محافظة البصرة و3 من محافظة ذي قار واثنين من محافظة الديوانية ومثلهم من محافظتي كركوك ونينوى ووزير واحد من كل من محافظات كربلاء والأنبار وديالي وصلاح الدين.