 الرئيس الكوري يؤكد أهمية وضع استراتيجية دقيقة لمحطات الطاقة النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الكوري يؤكد أهمية وضع استراتيجية دقيقة لمحطات الطاقة النووية

سول - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 11:03 ص

طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الخميس، من مسئولين حكوميين وضع استراتيجية دقيقة لمحطات الطاقة النووية عبر التعاون بين الوزارات المعنية، بالإشارة إلى صلة وثيقة بين تلك المحطات والصناعة الدفاعية والأمن الوطني.

وقال الرئيس الكوري- خلال اجتماع رئاسي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إن "بسبب أزمة أوكرانيا، تحدث مصاعب في توزيع الغاز الطبيعي المسال الروسي في أوروبا، حيث لاحظت اعتزام الدول القوي للعودة إلى محطات الطاقة النووية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، أثناء مشاركتي في قمة دول حلف الناتو".

وأضاف أن من أجل تحقيق تصدير مشروع بناء محطات الطاقة النووية والمنتجات الدفاعية معا الى الشرق الأوسط وأوروبا، يتطلب الأمر التعاون بين الوزارت المعنية، وعلى وجه الخصوص وزارتا الصناعة والدفاع، والدعم من وزارتي الخارجية والعدل.


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