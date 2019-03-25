 مصدر عسكري سوري: أضرار مادية جراء قصف صاروخي إسرائيلي طال محيط دمشق - بوابة الشروق
الخميس 27 أكتوبر 2022 4:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

مصدر عسكري سوري: أضرار مادية جراء قصف صاروخي إسرائيلي طال محيط دمشق

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 3:18 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 3:18 ص

أعلن مصدر عسكري سوري تصدي وسائط الدفاع التابعة للجيش السوري لقصف جوي إسرائيلي طال محيط العاصمة دمشق ليل الأربعاء/الخميس في قصف هو الثالث من نوعه خلال الأسبوع الجاري.

وقال المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقال سكان يعيشون غرب دمشق لـ(د.ب.أ) إنهم "سمعوا صوت انفجار كبير جنوب غرب العاصمة دمشق وشاهدوا انفجار أحد الصواريخ الإسرائيلية التي تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية السورية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك