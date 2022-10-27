بوتين: روسيا ليست بحاجة إلى توجيه ضربة نووية لأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست بحاجة إلى توجيه ضربة نووية لأوكرانيا ولا جدوى من ذلك سواء على الصعيد العسكري أو السياسي.



وأشار بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" إلى أن كييف، من أجل صنع "قنبلة قذرة"، يمكنها تحميل الوقود النووي في صاروخ من طراز "نوتشكا-أو"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



كما أكد بوتين أن روسيا ليست بحاجة إلى توجيه ضربة نووية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا جدوى من ذلك، محذرا في الوقت ذاته من أن الأسلحة النووية طالما كانت موجودة، فهناك دائما خطر من استخدامها.



كما أعرب بوتين عن تأييده لزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا للتحقق من التقارير التي تتحدث عن "قنبلة قذرة"، مشيرا إلى أن أمر وزير الدفاع سيرغي شويغو شخصيا بإبلاغ زملائه الغربيين باستفزاز أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".