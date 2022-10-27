السعودية: أمر ملكي بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه بسبب جرائم اختلاس أموال

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، 3 أوامر ملكية، تضمنت إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، صدر الأمر الملكي، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/ 598) بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ.

ولفتت الوكالة إلى إعفاء مدير الجامعة من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير.

وتتضمن الأمر الملكي تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحق مدير الجامعة، وإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وشملت الأوامر الصادرة اليوم، تعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.