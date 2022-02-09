هوكستين يزور لبنان وإسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود

يزور المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص آموس هوكستين، لبنان، اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التاريخية لوضع حدود بحرية دائمة بين لبنان وإسرائيل، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية في لبنان.

وأوضح البيان أن هوكستين سوف يجتمع في بيروت مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتعبير عن امتنانه لكل منهم على "روح التشاور والانفتاح" التي ظهرت خلال المفاوضات.

وبعد ذلك سوف يزور هوكستين الناقورة لاتخاذ الخطوات النهائية لدخول اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

وبعد ذلك سيقدم الطرفان إحداثيات بحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة.

وسيتوجه هوكستين بعد ذلك إلى إسرائيل حيث سيلتقي رئيس الوزراء يائير لابيد ويشكره وفريقه على "دبلوماسيتهم المثابرة والمبنية على المبادئ من أجل التوصل إلى حل بشأن هذا الملف الحساس".