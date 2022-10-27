المصري يجهز أكبوتو لمباراة إنبي في الدوري

يجهز فريق المصري البورسعيدي النيجيري أنتوني أكبوتو لاعب الفريق، للمشاركة في المباريات المقبلة أمام إنبي.

ومن المقرر أن يلعب المصري مع إنبي في الخامسة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتأخر أكبوتو في المشاركة مع المصري منذ بداية الموسم لعدم جاهزيته بشمل كامل، خاصة وأن اللاعب التحق بالمصري خلال الأيام الأخيرة من فترة الإعداد بسبب تأخر حصوله على التأشيرة.

وأكد إيهاب جلال المدير الفني، للاعبي المصري، أن إنبي لن يفرط في ثلاث نقاط جديدة بسهولة خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق البترولي في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش.

وكان المصري قد استأنف تدريباته مساء أمس الأربعاء، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة بيراميدز في الدوري.