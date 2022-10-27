إيران تؤكد عزمها على تطوير العلاقات مع قطر



أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع قطر، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للدوحة وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لطهران.



جاء ذلك خلال استقبال عبداللهيان في طهران الأربعاء وفد وزارة الخارجية القطرية برئاسة محمد بن عبدالعزيز الخليفي، نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاجتماع بحث مختلف القضايا الثنائية، والتطورات الأخيرة في المجالين الإقليمي والعالمي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ونمو العلاقات بين طهران والدوحة وتطورها.



وأكد عبداللهيان أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة في إطار المصالح المشتركة.



من جانبه أكد المسؤول القطري أهمية تطوير العلاقات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي.