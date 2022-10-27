قناة إسرائيلية: لابيد سيوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان اليوم

قالت قناة إسرائيلية رسمية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيوقع الخميس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع صباح الخميس للمصادقة النهائية على الاتفاق.

وأضافت: "بعد ذلك سيوقّع لابيد على الاتفاق ويتم نقله بطائرة مروحية مع مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية (ليؤر شيلات) إلى قاعدة اليونيفيل (بعثة الأمم المتحدة) في الناقورة (جنوب)".

وأوضحت أن ما سيحدث في الناقورة "مراسم تسليم وثائق الموافقة على هذا الاتفاق الذي ينظم أخيرا الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان".

وتابعت القناة: "في رأس الناقورة سيكون الوفدان (الإسرائيلي واللبناني) في غرف منفصلة، وخلال العملية كلها لن يكون هناك سوى مصور واحد من قبل اليونيفيل سيقوم بتصوير تسليم الوثائق من إسرائيل ولبنان للوسيط الأمريكي آموس هوكستين".

وبعد انتهاء تسليم الوثائق الموقعة من قبل تل أبيب وبيروت على الاتفاق إلى الجانب الأمريكي، سيزور هوكستين إسرائيل، على متن المروحية ذاتها لعقد لقاءات مع لابيد ووزير الدفاع جانتس.

وقبل التوصل إلى اتفاق، كان لبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتوسطت واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.