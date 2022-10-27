هولندا تحقق في مراكز شرطة صينية غير معلن عنها على أرضها

تحقق الحكومة الهولندية في وجود مركزي شرطة صينيين مزعومين في هولندا، وهي اتهامات نفتها وزارة الخارجية الصينية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية إن وجود مراكز شرطة غير معلن عنها أمر غير قانوني، مضيفا "إننا نحقق في الأمر وبمجرد أن نستوضحه أكثر سننظر في الإجراءات الملائمة التي سنتخذها".

وأفاد الموقعان الإخباريان الهولنديان (آر تي إل نيوش) و(فولو ذا ماني) بان الشرطة الصينية فتحت على الأقل "مركزي خدمة (غير رسميين) خارج البلاد" في هولندا منذ 2018، ضمن شبكة من 46 موقعا مماثلا على الأقل.

وذكر وانج وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين في إطلاع أمس الأربعاء أن المزاعم بشأن مراكز شرطة غير شرعية في هولندا "غير صحيحة ببساطة".

ونقلت وسائل الاعلام عن مواقع إلكترونية صينية، وصف هذه المكاتب "بمراكز الخدمة" حيث يمكن للصينيين الذين يعيشون في الخارج، على سبيل المثال، تجديد رخصة قيادتهم. ولكن من المفترض أن تقوم المراكز أيضا بتسهيل عمل الشرطة الصينية في الخارج وجمع المعلومات.

وقال معارض هارب للقناة التلفزيونية إن موظفا اتصل به من مكتب روتردام، وتم إبلاغه بأنه يتعين عليه العودة للصين" وحل مشاكله".

وأضاف "الموظف قال إنه يتعين على أن أفكر في والدي".

وتردد أن الصين لها مثل هذه المكاتب الشرطية في عدة دول.