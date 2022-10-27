حفل إنشاد فرقة الحضرة بمسرح أوبرا دمنهور 11 نوفمبر القادم

يقام حفل إنشاد فرقة الحضرة على خشبة مسرح أوبر دمنهور، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر القادم.

ويقام الحفل من خلال إقامة عرض غنائي تحتفل فيه مجموعة الحضرة للإنشاد ب أجواء وروحانيات لمحبي المديح والذكر مع مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى والابتهالات في مدح الحبيب و آل بيته الكريم.

وذكر الموقع الالكترونى للفرقة - في بيان - "أن ذلك الحفل الغنائي الصوفي يأتي للتقرب إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به من خلال الغناء الصوفي، وهو عرض غنائي صوفي جديد على مسرح ساقية الصاوي، بإنشاد، اعمالهم المعروفة منها "ينال الوصل من سهر الليالي "و "على الأقدام والتزم الصيام".

يذكر أن الغناء الصوفي، يطلق أيضا على مجالس الذكر الجماعية والتي يؤديها المنشدون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، وسميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهى ركن هام فى طريق الصوفية، ويتم فيها آداء أشكال مختلفة من الذكر، كالخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الدينى، والمديح النبوي