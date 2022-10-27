قالت المطربة ديانا حداد إن الأيام الماضية شهدت العديد من الشائعات والأقاويل حول اعتزالها الفن، خاصة بعد حذف جميع صورها وفيديوهاتها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لم تقر بأي شئ، ولم يصدر منها بيانا رسميا يؤكد ذلك.



وتابعت حداد في تصريحات لـ"الشروق": "لا أتأثر بالشائعات أبدا، ولكني أعيش مرحلة جديدة، أراجع فيها حساباتي؛ كي أظهر بشكل جديد ومتجدد، وأشكر جمهوري على محبتهم واهتمامهم بي، ومحاولاتهم للتواصل معي للاطمئنان علي خلال فترة غيابي".



وأضافت: "لن أعتزل الفن، وما زال لدي الكثير لأقدمه، وأنا موجودة على الساحة بقوة من خلال أعمالي، والدليل على ذلك طرحي لأغنيتين جديدتين، مؤخرا، هما: (وحشني شخص) و(مغنجة) ضمن أحدث ألبوماتي".



وأوضحت أنها اختارت أن يحمل الألبوم اسم "ديانا حداد 2022"؛ لأنه بسيط ومعبر، وحتى يتم التركيز على محتواه بشكل كامل دون استثناء، لافتة إلى أن تحضيره استغرق قرابة 3 سنوات مع فريقها في أكثر من ورشة عمل بعدد من الدول العربية، ويضم مجموعة أغاني بلهجات متنوعة، ومن المقرر طرحه بمعدل أغنيتين كل شهر كخطة تسويقية مختلفة له.



جدير بالذكر أن آخر ألبومات المطربة ديانا حداد هو "يا بشر" الذي أطلقته قبل 8 سنوات.