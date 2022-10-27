بوتين يود تعزيز التعاون مع إيران بشأن محاربة الإرهاب

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن رغبته فى جعل علاقة بلاده مع إيران أكثر قربا، معلنا أنه يخطط لتعزيز التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب.

وجاءت تصريحات بوتين عقب الهجوم الإرهابي الدموي في إيران وبعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعدما ألقت شرطة الأخلاق الإيرانية القبض عليها. ووصف النظام الإيراني المتظاهرين المناهضين للدولة بأنهم إرهابيون.

ويبدو أن إيران وروسيا يتقاربان فيما يعزلهما الغرب بشكل أكبر.

ومؤخرا أصبحت الطائرات المسيرة إيرانية الصنع جزءا رئيسيا من الحملة العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، بحسب كييف وحلفائها الغربيين.

وكتب بوتين في برقية إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نشرها موقع الكرملين "أود أن أكرر استعداد الجانب الروسي لتوسيع نطاق التعاون مع شركائنا الإيرانيين في القتال ضد الإرهابيين".

وقدم بوتين تعازيه للقيادة الإيرانية في طهران بشأن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء في مدينة شيراز وأسفر عن مقتل15 شخصا. وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.