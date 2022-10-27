الصيف يعود مجددا إلى فرنسا مع توقعات بارتفاع الحرارة إلى 30 درجة مطلع الأسبوع المقبل

توقع خبراء الأرصاد أن يؤدي الطقس الشبيه بالصيف الذي يجتاح فرنسا حاليا، إلى رفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أجزاء من البلاد بعد أسابيع من استمرار الظروف الجوية المعتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الخميس، إن جنوب غربي البلاد قد يشهد درجات حرارة تتراوح بين 27 و 30 درجة في مطلع الأسبوع المقبل. وإن المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسبانيا قد تتجاوز درجات الحرارة فيها الـ 30 درجة مئوية.

وسيؤدي الهواء الحار الذي يهب من جزر الكناري وشبه جزيرة أيبيريا إلى رفع درجات الحرارة في فرنسا أعلى من المتوسط بأربع إلى خمس درجات في مثل هذا الوقت من العام.

وشهدت الأيام الأخيرة تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في عدد من المواقع.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في توقعاتها أن موجة الطقس مرتفعة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليا تحدث على خلفية تغير المناخ المتزايدة بشكل ملحوظ.

وقالت إن موجات الحر لم تعد أكثر تواترا وشدة فحسب، بل باتت تحدث في وقت مبكر ومتأخر أيضا من العام، مثل ما حدث هذا الأسبوع.