نصرالله يعلن انتهاء مهمة المقاومة في عملية ترسيم الحدود ويصفها بأنها انتصار كبير للبنان

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله عن انتهاء مهمة المقاومة في الجانب المتعلق بها في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قائلا: "ما حدث هو انتصار كبير للبنان وأي حديث عن التطبيع لا أساس له".



ووصف نصرالله في كلمة له خلال افتتاح معرض "أرضي" للمنتجات الزراعية والحرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الخميس، ما حدث، بأنها تجربة تستحق الوقوف عندها بشكل مفصل، وأنه سيؤجل الحديث عنها إلى مساء السبت المقبل.



وقال نصر الله إن "المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والصهيوني تحت سقف واحد".



وأضاف "هذا الذي وقعه فخامة الرئيس وسيتم إبلاغه في الناقورة هو ليس معاهدة دولية ولا ينطوي على تطبيع مع إسرائيل".



واعتبر أن "الوثيقة التي سيحتفظ بها لبنان لا تحمل توقيعاً اسرائيلياً والمسؤولون في لبنان تصرفوا بدقة لعدم إعطاء شبهة تطبيع".



وتطرق نصرالله إلى ما يحصل في الضفة الغربية والقدس، واعتبر أن "ما يحصل في الضفة الغربية يرسم مساراً جديداً في فلسطين وصولا إلى التحرير الكبير".