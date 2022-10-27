‏‎الاتحاد الإنجليزي يُغرم كلوب بعد طرده أمام مانشستر سيتي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بسبب ما بدر منه تجاه لقاء فريقه مع مانشستر سيتي.

وتعرض كلوب للطرد خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سبب اعتراضه على عدم حصول فريقه على مخالفة في التحام لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، مع محمد صلاح، نجم الريدز.

‏‎وقرر الاتحاد الإنجليزي فرض غرامة مالية تقدر بـ30 ألف جنيه إسترليني، ليكون المدير الفني الألماني متواجدًا على خط التماس في مباراة ليدز يونايتد، وأكد الاتحاد الإنجليزي، أن هذه العقوبة قابلة للاستئناف من قبل المدير الفني الألماني.

‏‎كان ليفربول حقق الفوز على مانشستر سيتي هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

‏‎ويستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، المقرر لها بعد غدٍ السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.