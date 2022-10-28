 تونس.. نجاح أول عملية نقل أعضاء بشرية من متبرع توفى إكلينيكيا - بوابة الشروق
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تونس.. نجاح أول عملية نقل أعضاء بشرية من متبرع توفى إكلينيكيا

أسامة زكريا
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 11:55 م

نجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي "الطاهر صفر" بولاية المهدية التونسية، في إجراء أول عملية لنقل الأعضاء البشرية .

وقال رئيس الفريق الطبي للعملية الدكتور كريم مصمودي - في تصريح اليوم الخميس - إن الفريق ضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة، حيث تم نقل أعضاء "القلب والكليتين والقرنيتين" من متبرع توفى إكلينيكيا، مشيرا إلى أن هذه الأعضاء سيتم زراعتها لخمسة مرضى.

وتابع أن العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى بالمستشفى، وشاركت فيها فرق طبية متعددة التخصصات من تونس العاصمة والمنستير بالتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أن المستشفى بات مؤهلا لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وأعرب مصمودي عن اقتناعه بأهمية التبرع بالأعضاء لما تمثله من جانب إنساني وخيري، ولاسيما وأنها تسهم في إنقاذ حياة مريض.

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