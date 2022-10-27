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واصلت أسعار الدولار ارتفاعها بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

وسجل فى البنك الأهلي 22.25 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع؛ ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016.