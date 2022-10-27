الأكثر قراءة
معيط يحدد الفئات المستفيدة من علاوة غلاء المعيشة ويعلن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات
الرئيس السيسي عن الإخوان: كان مطلوب مني أسكت واتشال على الراس.. وقضيت على قواعدهم في 8 سنوات
وفاة رجل إيراني لم يستحم منذ نصف قرن عن 94 عاماً
احتجاز وتعذيب.. التحقيقات تستبعد تهمة القتل عن الزوجة وأسرتها في وفاة صيدلي حلوان
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
الأهلي
الزمالك
النتـائـج
تصويت
واصلت أسعار الدولار ارتفاعها بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.
وسجل فى البنك الأهلي 22.25 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع؛ ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016.