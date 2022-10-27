 الدولار يواصل ارتفاعه ويسجل 22.25 جنيه ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق - بوابة الشروق
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الدولار يواصل ارتفاعه ويسجل 22.25 جنيه ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

سارة حمزة
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 10:38 ص

واصلت أسعار الدولار ارتفاعها بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

وسجل فى البنك الأهلي 22.25 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع؛ ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016.


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