البرهان يمنح السفير المصري لدى السودان وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله

منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، حسام عيسى، وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، تقديراً لجهوده في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأشاد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، السفير المصري حسام عيسى، بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية المصرية، لاسيما مواقف جمهورية مصر الداعمة للسودان.



وأكد البرهان حرص السودان على ترقية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.



وعبر السفير المصري خلال تصريح صحفي عن امتنانه وتقديره للدعم الذي وجده من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتعاون مؤسسات الدولة السودانية من اجل أداء مهمامه على الوجه المطلوب.



وأكد السفير حسام عيسي، استمرار دعم بلاده للسودان خلال هذه الفترة الهامه، في المستويات كافة، مشيراً إلى العلاقات المتميزة بين الخرطوم والقاهرة والمصالح الكبيرة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في السودان ومصر.