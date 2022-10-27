التضامن: قرارات زيادة المعاش والحد الأدنى للأجور تكرس لمفهوم الدولة الرحيمة

قال صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي؛ جاءت مراعاة لظروف المواطن المصري في هذه الآونة الحرجة، وتكريسا لمفهوم الدولة الرحيمة التي تراعي ظروف الشعب.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة "دي إم سي"، مساء الأربعاء، أن الحكومة منذ تولي الرئيس تنحاز بشكل كبير للمواطن، وأن هناك 4 مراحل سابقة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم خلالهم إطلاق مجموعة حزم من التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمواطن الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى انتهاء هذه المبادرات بالحزمة الحالية بقيمة 67 مليار جنيه بهدف رفع متوسط الحد الأدنى للأجور، مستكملا: «منذ أزمة كورونا وهناك أكثر من مسار اتخذته الدول الأوربية والولايات المتحدة، بإعلان حالة التقشف، والتوقفات المشروعات التنموية الكبرى؛ مراعاة للظروف الاقتصادية».

وذكر أن مصر اتخذت طريقا ثالثا مختلف، بالاستمرار في تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الاستثنائية للمواطن المصري؛ من خلال حزمة من الخدمات المقدمة، مؤكدا على مراعاتها البعد الاقتصادي.

وتابع أن الاقتصاد الوطني قادر على مجابهة الأزمات العالمية، لافتا إلى تحقيق مصر معدل نمو وصل إلى 6.6 % في ظل الظروف الحالية الصعبة.