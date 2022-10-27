وفاة شخص على الأقل جراء هجوم طعن في مركز تجاري في ميلانو الإيطالية

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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن شخصا واحدا على الأقل توفي جراء هجوم طعن نفذه رجل بسكين في مركز تجاري في مدينة ميلانو الإيطالية.

وذكرت وكالتا أنباء أنسا وادنكرونوس الإيطاليتان، مساء اليوم الخميس، أن الهجوم أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، إصابات ثلاثة منهم خطيرة.

وقالت التقارير الإعلامية إنه يُعْتَقَد أن الرجل الذي ليست له سوابق استل سكينا فجأة من أحد الرفوف داخل محل سوبر ماركت وهاجم به مارة بشكل عشوائي.

وكانت الوكالتان ذكرتا أن الأشخاص الثلاثة المصابين بإصابات خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد.

وأضافتا أن من بين هؤلاء الأشخاص لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري الذي يلعب في صفوف نادي مونزا.

وحسب الشواهد الأولية، استبعد المحققون أن تكون هناك خلفية إرهابية للرجل منفذ الهجوم (46 عاما) وهو إيطالي الجنسية.

وتمكن مارة من السيطرة عليه بعد الجريمة داخل أحد محل السوبر ماركت، وفي أعقاب ذلك ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه.