بولندا تدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال أرتور سوبون نائب وزير مالية بولندا، في مقابلة مع إذاعة آر.إم.إف إن الحكومة تدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تسددها الأسر، في خطوة تستهدف دعم صغار المدخرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب الوزير القول إن الوزارة تدرس إعفاء جزء من أرباح الاستثمار في سوق الأسهم والودائع المصرفية من الضرائب.

ومن المحتمل بدء تطبيق هذه الإجراءات خلال 2023.

وأشار نائب الوزير إلى أن منح الإعفاءات الضريبية لاستثمارات سوق الأسهم أسهل منه بالنسبة للودائع المصرفية.

يذكر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية الحالية تبلغ 19%، وتم فرضها في عام 2002 على فوائد المدخرات المصرفية. وبعد ذلك تم توسيع نطاق هذه الضريبة لتشمل أرباح الأدوات المالية الأخرى بما في ذلك الأسهم.