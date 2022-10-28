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نيويورك بوست تفصل موظفا مسؤولا عن منشورات بذيئة

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 12:00 ص

تم فصل الموظف بصحيفة "نيويورك بوست" المسؤول عن اختراق حساب تويتر الخاص بالصحيفة وموقعها صباح اليوم الخميس؛ بسبب "سلوك غير مصرح به"، حسبما ذكر متحدث باسم الصحيفة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الموظف نشر تغريدات عبر حساب الصحيفة المرتبط بصفحات على موقعها تضم عناوين مسيئة، من بينها دعوات لاغتيال بعض قادة الولايات المتحدة ومحتوى عنصري وكاره للنساء.

وذكر المتحدث باسم الصحيفة أنها حذفت على الفور المحتوى "البذئ والمستهجن" على موقعها ومواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت كاتي هوكول حاكمة ولاية نيويورك، التي ورد اسمها في أحد العناوين، صحيفة "نيويورك بوست" والاختراق عبر الناطق الصحفي باسمها الذي وصف المنشورات بأنها "أشد إثارة للاشمئزاز ودناءة من المعتاد".

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