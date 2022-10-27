نوير يواصل التدريبات استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022

أنهى مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، بعض التدريبات في ملعب التدريب بالنادي، في إطار استعداداته للعودة للمشاركة في المباريات.

وأجرى نوير، الذي ابتعد عن المستطيل الأخضر بسبب إصابة في الكتف، بعض تمارين الالتقاط وتدرب أيضًا على التسديدات من مسافات بعيدة .

ويغيب نوير عن الملاعب منذ تعادل بايرن 2 - 2 مع مضيفه بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني (بوندسليجا) في 8 أكتوبر الجاري.

وكان يوليان ناجيلسمان، مدرب بايرن، يتوقع عودة الحارس المخضرم بعد غد السبت ضد ماينز في بوندسليجا، لكن تقرر تأجيل ذلك، وفقا لمجلة (كيكر) الألمانية الرياضية.

وذكرت كيكر أن نوير يعمل الآن على العودة خلال لقاء الفريق البافاري ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الأول من الشهر المقبل، أو في مواجهة هيرتا برلين بعد 4 أيام بالدوري الألماني على أقرب تقدير.

وقال ناجيلسمان مؤخرًا إن مشاركة نوير في كأس العالم بقطر الشهر المقبل يجب ألا تكون في خطر، حيث يبدأ منتخب ألمانيا مسيرته في المونديال بمواجهة منتخب اليابان في 23 نوفمبر القادم.