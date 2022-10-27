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تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على تنظيم أول دورة للمؤتمر العالمي للإنتاج النباتي المستدام تحت عنوان "الابتكار والكفاءة والقدرة على الصمود"، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبرالمقبل، وفق ما ذكرته المنظمة في تغريدة على حسابها على "تويتر" أمس.

يوّفر المؤتمر العالمي للإنتاج النباتي المستدام محفلا محايدًا لأعضاء المنظمة والمزارعين والعلماء ووكالات التنمية وصانعي السياسات، والعاملين في مجال الإرشاد والمجتمع المدني وقادة الرأي والقطاع الخاص لإجراء حوارات مركّزة حول الابتكار الكفيل بتهيئة نظم فعالة للإنتاج النباتي قادرة على الصمود بمواجهة الضغوط الحيوية واللاحيوية وتغير المناخ والمخاطر الطبيعية، الجيوسياسية والاختلالات.

ويولّد المؤتمر أدلة موثوقة للإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 بغية التحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، "لإنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الأهداف 1 و2 و12".

ويستهدف المؤتمر زيادة الوعي بمساهمة الإنتاج النباتي المستدام في تنفيذ الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وأيضا يسعى إلى تبادل المعلومات والمعارف بشأن الاتجاه الاستراتيجي والتطورات الفنية على صعيد الإنتاج النباتي المستدام حول العالم.

كما يعمل على إثبات كفاءة القيادة الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة وقدرتها على عقد الاجتماعات لدعم أعضائها في الإنتاج النباتي المستدام، إضافة إلى توفير منصة محايدة وشبكات فنية بشأن الإنتاج النباتي المستدام من أجل عقد حوارات متعددة أصحاب المصلحة حسب الطلب وحسب السياق.

ويناقش المؤتمر 7 محاور، هي:

نظم البذور، بمعنى استخدام البذور العالية الجودة من أصناف المحاصيل الممتازة والغنية بالمغذيات والمقاومة للآفات والأمراض، والمقاومة للإجهاد، وذات الاستخدام الكفؤ للمدخلات.

ونظم زراعة المحاصيل الميدانية، بمعنى الممارسات الزراعية للمحافظة على إنتاجية المحاصيل من خلال نظم متنوعة ومناسبة لسياقها تستند إلى التفاعلات الإيكولوجية وتقلل من الاعتماد على المواد الكيميائية الزراعية.

ونظم زراعة المحاصيل المحمية، أي إنتاج الخضروات ذات القيمة العالية والدورة القصيرة التي تتكيف مع الاحتياجات التكنولوجية للتغلب على القيود، مثل الأراضي والمياه والمغذيات والآفات والأمراض والمواسم والمناخ.

وإدارة الموارد الطبيعية، ويُقصد بها الممارسات التي تحمي الأرض والتربة والمياه والمغذيات وتغنيها وتحافظ عليها من خلال نهج النظم الإيكولوجية.

والإدارة المتكاملة للآفات، وتعني الممارسات والنهج الكفيلة بالحد من خسارة المحاصيل، وبتعزيز التنوع البيولوجي والحد من الاعتماد على مبيدات الآفات.

والميكنة والرقمنة، وتتضمن تكنولوجيات الميكنة الملائمة لإنتاج المحاصيل المستدامة والزراعة المحكمة الزراعة الدقيقة والرقمنة.

والمزارعون والبيئة التمكينية: تهيئة بيئة تمكينية على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية لدعم المزارعين من أجل الانتقال إلى الإنتاج المستدام للمحاصيل، من خلال الخدمات والسياسات الملائمة.