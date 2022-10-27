إسرائيل: التصريحات اللبنانية بشأن عدم وجود أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود للاستهلاك الداخلي

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن التصريحات اللبنانية بشأن عدم وجود أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود هي للاستهلاك الداخلي.



وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، أكد في وقت سابق اليوم الخميس، أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عمل تقني ليست له أية أبعاد سياسية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في وقت سابق اليوم الخميس، أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل في الاتفاق على الحدود البحرية.



وقال جندلمان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، صباح اليوم الخميس، إن «لابيد» صرح بأن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحرية عملها ضد حزب الله».



وأضاف، نقلًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هذا إنجاز سياسي، لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع».



وصباح اليوم الخميس، وقع الرئيس عون، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.



وفي 13 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".



وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.