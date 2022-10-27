ميقاتي: آمل أن يساهم إنجاز ترسيم الحدود البحرية في حل الأزمات اللبنانية

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نحيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أمله في أن يساهم إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حل الأزمات المالية والاقتصادية.



وقال ميقاتي، خلال لقائه اليوم الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، آموس هوكشتاين: "نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد".



وأضاف ميقاتي: "التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة أصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الأساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب".



وأكّد أن "الاهتمام الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية".



وشكر ميقاتي هوكشتاين "على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم".



وكان هوكشتاين وصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التاريخية لوضع حدود بحرية دائمة بين لبنان وإسرائيل.



والتقى هوكشتاين صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسلّمه الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتسلّم منه رسالة موافقة لبنان على مضمونها.



وسيلتقي هوكشتاين رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان لاتخاذ الخطوات النهائية لدخول اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ