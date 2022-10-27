 موريتانيا تصادق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا تصادق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 8:58 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 8:58 ص

 صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأكد بيان حكومي موريتاني، صدر في ختام اجتماع مجلس للوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في العاصمة (نواكشوط)، أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، دون التعاون الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية يعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا مجال أمن القضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
واعتمد الاتحاد الإفريقي الاتفاقية في عاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) عام 2014.


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