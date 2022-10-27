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لم يكن خروج فريق برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا الخسارة الوحيدة التي يتلقاها الفريق الكتالوني، بل إنه سيواجه مصاعب عديدة أهمها فارق العوائد المالية من البطولتين.

تلقى فريق برشلونة خسارة من بايرن ميونيخ الألماني مساء أمس الأربعاء، بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليكتب الفريق الكتالوني الخروج الثاني على التوالي من بطولة دوري الأبطال من دور المجموعات تحديدا.

وضمن برشلونة تواجده في الدوري الاوروبي بعدما فاز انتر بالأمس الاربعاء على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة (4-0) وهنا ضمن ممثل إيطاليا رسميًا الصعود لدور المجموعات بالحصول على المركز الثاني.

وبالتالي أصبح رصيد بايرن ميونيخ المتصدر بـ15 نقطة، وإنتر ميلان بـ10 نقاط.

وضمن برشلونة الوصول رسميًا إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج" لكن هنا الفارق كبير بين هذه البطولة مع دوري أبطال أوروبا بسبب العوائد الضخمة.

وأصبحت إدارة النادي الكتالوني في وضع حرج للغاية خاصة على المستوى الاقتصادي، خاصة أنها كانت تعول على الفريق أن يحقق نتائج مميزة أوروبيًا لتصحيح مسار الفريق قاريًا وتجاريًا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيخسر مبدئيًا 67 مليون يورو بعد الخروج من دور المجموعات.

وأوضحت بـ"الأرقام" الفارق ماديًا بين بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوربا ليج".

- دوري أبطال أوروبا موسم (2022 - 2023)

بلوغ دور الـ16: 10 ملايين يورو

ربع النهائي: 11 مليون يورو

دور نصف النهائي: 12:5 مليون يورو

الوصيف: 15:5 مليون يورو

البطل: 20 مليون يورو.

-الدوري الأوروبي موسم (2022 -2023):

الوصول لدور الـ16: 500 ألف يورو.

دور الـ16: 1.2 مليون يورو. دور الـ8: 1.8 مليون يورو.

دور نصف النهائي: 2.8 مليون يورو.

الوصيف: 4.6 مليون يورو.

البطل: 8.6 مليون يورو.