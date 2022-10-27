عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع الفيديو إجراء القوات الروسية، تدريبات تكتيكية في العاصمة موسكو، كان مخططا لها في 26 من أكتوبر.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن جهاز الأمن الفدرالي سيجري «تدريبات تكتيكية خاصة»، على أراضي مجلس القرار والمجلس الفدرالي ومجلس الدوما ومجمع مباني الإدارة الرئاسية، خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر، وحتى 27 من الشهر نفسه.

ولم يعرف الغرض أو الهدف من هذه التدريبات، أو ما تعنيه «بالتكتيكية»، بينما أفادت تعليقات لمستخدمي الإنترنت، مؤيدين لأوكرانيا، أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي بدأ تدريبات لمحاكات التعامل مع محاولة انقلابية قد تحدث في موسكو، وما يرافقها من عملية إجلاء لأعضاء الحكومة وسط العاصمة الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن احتمال نشوب صراع في العالم والمنطقة مازال مرتفعا للغاية، مشددا على أن بلاده على علم بخطط أوكرانيا لاستخدام «قنبلة قذرة».

وتلقى الرئيس بوتين تقرير وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عن سير تدريب قوات الردع الاستراتيجي.

وأفاد الكرملين في بيان: «بإشراف الرئيس الروسي، أجريت تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية البرية والبحرية والجوية، تم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز».

وأضاف البيان: «جرى إطلاق صاروخ (يارس) الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك، وصاروخ (سينيفا) الباليستي من بحر بارنتس نحو مضمار كورا في كامتشاتكا. شاركت في التدريب طائرات بعيدة المدى من طراز Tu-95MS، التي أطلقت صواريخ كروز خلال تنفيذ المهام».