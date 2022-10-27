وزيرة الهجرة تصل الأقصر على هامش مشاركتها بمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة للمشاركة في مؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، المجتمع المدني والتنمية المستدامة".

ورحب المحافظ بالوزيرة والوفد المرافق لها معربا عن تقديره لهذه الزيارة الهامة التي تشارك خلالها الوزيرة في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية والذي تستضيفه الأقصر خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري ويتضمن المؤتمر الاحتفال باليوبيل الفضي لاتحاد المستثمرات العرب.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة الأقصر وحفاوة الاستقبال، مؤكدةً حرصها علي زيارتها في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر التنموية.