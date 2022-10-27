ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع عدد طالبي الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 أكتوبر الحالي.

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3000 طلب إلى 217 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 214 ألف طلب وفقا للبيانات الأولية. كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 220 الف طلب.

وأضافت الوزارة أن متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفع إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 6750 طلبا، عن الأسبوع السابق الذي سجل 212250 طلبا.