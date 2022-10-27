إقبال جماهيري كبير على عرض الفيلم النادر «نمرة 6»

أقيم بمركز الثقافة السينمائية أمسية سينمائية مساء عرض خلالها الفيلم النادر (نمرة 6)، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين بناء على طلب الجمهور الذي أقبل بشكل كبير على مشاهدة الفيلم.

وعقب العرض أجريت مناقشة حوله، من خلال ندوة أدارها كل من سيد الإسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والباحثة السينمائية مروة محمد، تحدثا خلالها عن موهبة صلاح أبو سيف المبكرة التي ظهرت في بدايات أعماله وكيف اكتشف موهبة إسماعيل ياسين كنجم كوميدي.

كما أشاد الحضور بنوعية الأفلام التي يعرضها المركز حيث أنها تعتبر إرثًا ثقافيا مهامًا.

يذكر أن فيلم (نمرة 6) ينتمي إلى نوعية الأفلام القصيرة إخراج صلاح أبو سيف رائد الواقعية إنتاج 1942، والفيلم أول بطولة لإسماعيل ياسين، وتمثيل كل من حسن كامل وأحمد الحداد ولطفي الحكيم.

وعلى صعيد مختلف وجهت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما نحو تخصيص عرض شهري لكلاسيكيات السينما المصرية.

وأرجعت ذلك إلى ضرورة عرض كلاسيكيات السينما المصرية والكنوز السينمائية النادرة حتي يتسنى للأجيال الجديدة التعرف علي التراث السينمائي العريق.