رامافوسا ينتقد أمريكا بسبب تحذيرها من عمل إرهابي محتمل في جنوب إفريقيا

انتقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا الولايات المتحدة لعدم مناقشة التحذير من عملية إرهابية محتملة، الذي نشرته السفارة الأمريكية في البلاد عبر موقعها الإلكتروني مع السلطات المحلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

وأصدرت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا، أمس، تحذيرا أمنيا للرعايا الأمريكيين في البلاد بأن إرهابيين "ربما يخططون لشن هجوم يستهدف تجمعات كبيرة من الأشخاص" في ساندتون، وهي إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج.

واعتبرت الرئاسة في جنوب أفريقيا في بيان نشرته مساء أمس الأربعاء، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن التحذير جزء من إرشادات روتينية تصدرها الحكومة الأمريكية لمواطنيها.

وبحسب بيان الرئاسة، يقع على عاتق قوات الأمن في جنوب أفريقيا مسؤولية ضمان أن يشعر الجميع داخل البلاد بالأمان.

وأشار البيان إلى تقييم التهديدات بشكل مستمر، والتعامل معها لضمان سلامة الجميع، وأضاف أن حكومة جنوب أفريقيا ستكون أول من يبلغ المواطنين بأي تهديد وشيك، إذا اقتضت الضرورة.