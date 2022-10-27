 الرئيس التونسي: المتطاولون على الدولة ومؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية - بوابة الشروق
الخميس 27 أكتوبر 2022 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي: المتطاولون على الدولة ومؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 9:13 م

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وأن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين.

وشدد الرئيس التونسي، مجددا -خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال- على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي خلالها الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات.

وقال الرئيس قيس سعيد: إن "الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن العديد من الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها"، مشيرا إلى أن النيابة العامة لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك