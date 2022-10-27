الجيش الباكستاني يدعو إلى تحقيق تجريه الأمم المتحدة في مقتل الصحفي أرشد شريف بكينيا

دعا الجيش الباكستاني اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل الصحفي الباكستاني أرشد شريف الذي قتل برصاص الشرطة في كينيا حيث كان يعيش مختبئا بعد الفرار من البلاد.

وفر شريف، 49 عاما، والمعروف بانتقاده للجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير، من البلاد في أغسطس بعدما جرى تحريك اتهامات بالتحريض ضده لقيامه بتحميل الجنرالات المسؤولية في الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال خان الذي أطاح به البرلمان العام الجاري، إنه كان قد طلب من الصحفي الفرار بناء على معلومات تفيد بوجود مؤامرة تحاك لاغتياله.

وذكر الناطق العسكري الباكستاني الجنرال بابار افتخار "يجب إجراء تحقيق شفاف من جانب وكالة دولية مثل الأمم المتحدة".

وأجبرت مزاعم خان رئيس المخابرات الباكستانية بالتحدث لوسائل الإعلام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال الجنرال نديم أنجوم رئيس المخابرات الباكستانية "لم يكن هناك أي تهديد معروف تجاه حياة شريف. وكان على تواصل مع أصدقائه داخل وكالتنا".

وقالت الشرطة الكينية إن الصحفي قتل عندما لم تتوقف السيارة التي كان شريف بداخلها هو ورجل باكستاني آخر عند نقطة تفتيش. ووصفت الشرطة القضية بأنها خطأ في تحديد الهوية.