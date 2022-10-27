بوتين يتهم الغرب بفرض نموذجه على بقية العالم

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بمحاولة فرض نموذجه الاجتماعي قسرا على بقية العالم، في ظهور له اليوم الخميس في مركز للأبحاث على صلة وثيقة بالكرملين.

وقال بوتين في نادي فالداي للمناقشات إن "الغرب يقول إن من المفترض أن تكون قيمه ورؤيته العالمية، عالمية، هذه على الأقل الطريقة التي يتصرف بها".

ودعا زعيم الكرملين إلى توفير الحرية للثقافات ووجهات النظر السياسية الأخرى. من ناحية أخرى، تم، في روسيا نفسها، القضاء تماما تقريبا على المعارضة السياسية ووسائل إعلام تنتقد الكرملين، من خلال حملات حكومية صارمة.

وفي كلمته اليوم الخميس، سعى بوتين إلى زيادة العداوات بين الشرق والغرب. متهما الغرب بالتسلط على مناطق أخرى من العالم ومعاملتها باحتقار، لا سيما آسيا.

وفي الوقت نفسه، زعم بوتين أيضا أن عالما متعدد الأقطاب يمثل الفرصة الأخيرة لأوروبا للعودة إلى صلتها الجيوسياسية والهروب من الهيمنة الأمريكية.