علقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على العديد من القضايا التي أحدثت جدلا في الشارع المصري، مثل قتل بعض الفتيات وتعرض الشابات للابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "cbc"، أن السوشيال ميديا تسببت في جريمة أخطر من جريمة القتل نفسها ألا وهي تبرير القتل.

وأضافت أنه بعد مقتل الطالبة نيرة أشرف خرجت بعض صفحات السوشيال ميديا لتبرر للقاتل جريمته، معقبة: "الصفحات والناس اللي بتبرر للجاني حقه في القتل، ده هي الجريمة الأخطر".

وتابعت: "المجرم أخد عقوبته لكن المساحة المستباحة في السوشيال ميديا بتبرير جريمته هتشجع غيره كتير يقدموا على نفس الجريمة، لأن خليت القاتل بطل وبالتالي ممكن شباب كتير يقلده.. وشوفنا ده".

في نفس السياق، أشارت مايا مرسي إلى تعليق أحد الدعاة على الحادث عندما طالب الفتيات بأن ترتدي "قفة" عند الخروج من المنزل كي تحمي نفسها من القتل، موضحة أن التصريح فيه امتهان شديد للمرأة ولو كان على سبيل المجاز.

وتابعت: "الشيخ اللي قال خليكي قفة بس تعيشي.. مقدرتش أمرر التعليق ده لأنه امتهان لكرامة المرأة.. ازاي تخوف البنات إن لو ملبستش حاجة معينة تبقى معرضة للانتهاك!".

وأكملت: "لو أخدت نفس الشخص اللي بيقول البنت تلبس قفة ووديناه دولة أجنبية البنات فيها بتلبس براحتها هل يجرؤ يقول نفس التصريح؟ لن يجرؤ .. أنت بتعمل حالة من الإرهاب والترهيب للبنات في شوارع مصر بسبب ملابسهم وهذا لم ولن يحدث".