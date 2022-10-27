فيوتشر يسافر لأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس في الكونفدرالية

تسافر بعثة فيوتشر صباح غدا الجمعة، إلى أنجولا، استعداداً لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأكدت جاهزية جميع اللاعبين قبل السفر، ومن المقرر أن تتوجه البعثة مساء اليوم الخميس إلى مطار القاهرة الدولي.

ويسعى فيوتشر لمواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.