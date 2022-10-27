غرفة القاهرة التجارية: تحرير سعر الصرف لن يؤثر على أسعار الملابس الشتوية هذا الموسم

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن تحرير سعر الصرف لن يؤثر على أسعار الملابس الشتوية هذا الموسم، موضحة أن ملابس هذا الموسم تم إنتاجها منذ 6 أشهر تقريبا.

وأضافت هيكل، أن تسعير تلك الملابس تم بالفعل داخل المحلات التجارية ومكاتب الجملة، منذ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن المعروض من الملابس الشتوي سيتم توافره بشكل كامل أول نوفمبر المقبل بالأسعار التي تم تحديدها منذ التعاقد عليها على مدار الشهرين الماضيين.

وأشارت هيكل، إلى أن أسعار الملابس الشتوية ستتوافر بزيادة 40% في أسعار الموسم الحالي، مقارنة بعام 2021، مضيفة أن تلك الزيادة تم تحديدها منذ عدة أشهر ماضية ولا علاقة لها بزيادة سعر الصرف اليوم.

وأرجعت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، زيادة الأسعار خلال الموسم الحالي إلى ارتفاع سعر الخامات والأجور وتكاليف الشحن والنقل عالميا بنسب تجاوزت الـ40%، موضحة أن ملابس الشتاء المتواجدة في الأسواق، تم تصنيعها منذ 6 أشهر على الأقل، أي في ذروة الأزمة العالمية التي بدأت فور اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ووصول أسعار الشحن ومستلزمات الإنتاج في البورصات العالمية إلى أعلى سعر على الإطلاق.