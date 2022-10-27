تراجع ثقة المستهلكين في إيطاليا لأقل مستوياتها منذ مايو 2013

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الصادرة، اليوم الخميس، تراجع ثقة المستهلكين في إيطاليا خلال أكتوبر الحالي بأكثر من التوقعات لتصل إلى أقل مستويتها منذ حوالي تسع سنوات ونصف.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 1ر90 نقطة مقابل 8ر94 نقطة خلال سبتمبر الماضي، ليصل لأقل مستوى له منذ مايو 2013.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 8ر93 نقطة خلال الشهر الحالي.

وتراجع المؤشر الفرعي لثقة المستهلكين في حالة الاقتصاد بشدة إلى 6ر77 نقطة خلال أكتوبر الحالي، مقابل 3ر81 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

كما تراجع مؤشر الثقة في الوضع الحالي من 91 نقطة إلى 9ر96 نقطة. وتراجع مؤشر الثقة في مستقبل الاقتصاد من 8ر91 نقطة إلى 8ر88 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع المؤشر المجمع لثقة الشركات للشهر الرابع على التوالي إلى 5ر104 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 1ر105 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي لثقة شركات التصنيع خلال الشهر الحالي إلى 4ر100 نقطة مقابل 2ر101 نقطة خلال سبتمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 100 نقطة.

وتراجع مؤشر ثقة قطاع التشييد إلى 5ر157 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر159 نقطة خلال الشهر الماضي وتراجع مؤشر قطاع تجارة التجزئة من 5ر110 نقطة إلى 7ر108 نقطة خلال الفترة نفسها.