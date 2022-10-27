محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بطموه

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، زيارة لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بطموه بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك تلبية لدعوة نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها.

وقدم المحافظ، التحية للأنبا صموئيل والاباء الشمامسة وكل الحضور، مؤكدًا متانة الأواصل التي تربط الشعب المصري، وأن الدولة وقيادتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لعلو شأن مصر والنهوض بمختلف شرائح المواطنين دون أي تمييز وأن تلك الروابط كفيلة بعبور مصر من جميع التحديات التي تواجهها وهي الضمانة الأهم لتحقيق آمال الشعب وطموحاته.

وأكد المحافظ، حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم المواطن، وأن توفير الأمن والأمان هو الشغل الشاغل وأن ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن كل مسؤول يعمل كجندي بموقعه لتحقيق أمن ورخاء الوطن.

من جانبه، رحب الأنبا صموئيل بمحافظ الجيزة، مؤكدًا العلاقات الوطيدة التي تربط أبناء الشعب المصري، معبرًا عن تمنياته بدوام الرخاء والسلام لجميع المواطنين.