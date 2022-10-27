وزيرة داخلية إسرائيل: نتنياهو يبحث عن كبش فداء لتبرير فشله

قالت وزيرة الداخية الاسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الخميس، إن زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، يبحث عن كبش فداء لتبرير فشل معسكره في الحصول على 61 مقعدًا في نتائج استطلاعات الرأي، وذلك عندما يتهمها بالتسبب في إهدار أصوات اليمين.

واتهام نتنياهو لشاكيد سببه أن حزبها (التحالف اليهودي) لم يتجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست، وحاول نتنياهو إثناء شاكيد عن خوض سباق انتخابات الكنيست، لكن الأخيرة تقول إن حزبها يكتسب زخمًا مع اقتراب الانتخابات، وتصر على خوض المعركة حتى النفس الأخير.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى شاكيد قولها إنها لا تتسبب في إهدار أصوات اليمين كما يزعم نتنياهو، مضيفة : "تلقيت آلاف الرسائل من الناخبين المؤيدين وقالوا إنهم لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع إذا لم أخض سباق انتخابات الكنيست".

وتقول شاكيد إنها تؤمن بالمعجزات، وأنه قد يحدث في الأيام الأخيرة أن يتجاوز حزبها نسبة الحسم، مشيرة إلى أنها إذا لم تخض سباق الانتخابات فسوف تذهب ثلث الأصوات إلى اليمين وثلث إلى اليسار وثلث لن يصوت، وبالتالي فعدم خوضها لن يدعم فرص اليمين، كما يروج نتنياهو الذي يبحث عن "كبش" فداء لتبرير فشله.

ووجهت شاكيد، الناخبين اليمينيين إلى التصويت لصالح حزبها، بدلاً من انتخابات وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الأركان السابق جادي إيزنكوت قائلة إنهما يساريان، يؤمنان بحل الدولتين ووقف الاستيطان.