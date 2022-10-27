 منذ تدشينها.. 36 ألف خدمة طبية قدمتها وحدة منشية النوبة بالأقصر - بوابة الشروق
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منذ تدشينها.. 36 ألف خدمة طبية قدمتها وحدة منشية النوبة بالأقصر

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
محمد راشد
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 1:15 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 1:15 ص

قال هيئة الرعاية الصحية إن وحدة طب أسرة «منشية النوبة» بالأقصر إنها قدمت منذ تدشينها العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن الوحدة تخدم أكثر من 6,900 فرد بواقع 1,978 أسرة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة خدمات عيادات طب الأسرة، خدمات عيادة الأسنان، خدمات الصيدلية و صرف الأدوية، خدمات المعمل.

وأضافت أنها تقدم أيضًا خدمات السونار، تنظيم الأسرة، خدمات التطعيمات و متابعة الحمل، الفحص شامل، خدمات الاستقبال والطوارئ، خدمات مكتب الصحة، خدمات التثقيف الصحي، مشيرة إلى أن الوحدة قدمت منذ تدشينها 36 ألف خدمة طبية قدمتها وحدة منشية النوبة بالأقصر

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