رئيس الوزراء: البرتغال تعتزم فرض ضريبة أرباح مفاجئة على شركات قطاع التجزئة

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تعتزم البرتغال فرض ضرائب مفاجئة على الأرباح على مجموعة من الشركات في قطاعي الطاقة والتجزئة، التي حققت أرباحا استثنائية بسبب أزمة التضخم الحالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن حكومته سترسل قريبا مقترحا للبرلمان بشأن الضريبة التي سيتم فرضها مرة واحدة لاستهداف الأرباح التي حققتها هذه الشركات خلال عام 2022.

ولم يدل كوستا بتفاصيل عن الشركات التي قد تضطر إلى دفع الضريبة.

وقال كوستا أمام البرلمان: "لا بد أن تدفع (الشركات) مقابل هذه الأرباح غير العادلة جراء أزمة التضخم هذه".