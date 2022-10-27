نادر سعد: الدولة تطلق كل 3 شهور حزمة اقتصادية واجتماعية جديدة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تطلق كل 3 شهور حزمة اقتصادية واجتماعية جديدة لدعم ومساندة المواطن، في تخفيف تداعيات أية ظروف اقتصادية مستجدة.

وأضاف، خلال لقائه هاتفيًا في برنامج "بالورقة والقلم"، عبر قناة TEN، مساء الأربعاء، أن الحزمة الرابعة الجديدة تأتي استكمالًا لسلسلة الحزم التي أطلقتها الدولة بداية من يوم 21 مارس 2022.

وأوضح أنه عقب بداية الحرب الروسية-الأوكرانية بفترة وجيزة، وبذلك تكون مصر من أوائل دول العالم التي تدخلت بحزم اجتماعية مبكرة.

وتابع أن الحزمة ستدخل حيز النفاذ من بداية شهر نوفمبر القادم، ولذلك فإن الدولة تهتم جيدًا بعنصر الوقت في أي قرار، مشيرًا إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المواطنين، إذ أنه تم التبكير في صرف الزيادات التي شهدتها المرتبات والمعاشات في شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو، كما أنه تم ضم ما يقرب من 450 ألف أسرة جديدة لمبادرة "تكافل وكرامة".