أبو مازن يتوجه إلى الجزائر الاثنين المقبل للمشاركة في أعمال القمة العربية

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين المقبل، إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في القمة العربية الـ31، والتي تنطلق أعمالها يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

وأعرب سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، عن أمله بأن تكون القمة فرصة لتفعيل قرارات القمم السابقة لدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال.

وشدد أبو عيطة، على أن الجزائر حريصة على أن تكون القمة فلسطينية بامتياز دون إغفال قضايا الأمة العربية الأخرى.

وكان مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، قد طالب في وقت سابق القمة العربية بالجزائر، بضرورة تشكيل جبهة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في أعمال الدورة 31 على مستوى القادة.

كما أشار اللوح، في تصريح له على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التحضيرية التي انطلقت بالعاصمة الجزائرية استعدادا لعقد مجلس الجامعة على مستوى القادة في الأول من نوفمبر المقبل، إلى الاستجابة إلى طلب دولة فلسطين بعقد مؤتمر خاص حول القدس واعتماد الاستراتيجية العالمية العربية للتحرك الدولي الخاص بالقدس بالإضافة إلى ضرورة دعم وتوجه فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.