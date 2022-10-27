المفوضية الأوروبية تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن الأسلحة غير القانونية

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في مراقبة واردات الأسلحة النارية التي تدخل الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأسلحة غير القانونية في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن قواعد محدثة اليوم الخميس.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون في بروكسل "حاليا، هناك الكثير من المجرمين الذين يحملون أسلحة فتاكة".

وقالت المفوضية الأوروبية إن هناك ما يقدر بـ35 مليون سلاح غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، وهناك 630 ألف بندقية مدرجة على أنها مفقودة. وشددت يوهانسون على قلة البيانات الموثوقة في هذه المسألة.

وذكرت يوهانسون "فيما يتعلق بمراقبة الأسلحة غير القانونية، لدينا غياب كبير للبيانات الملائمة".

ويجب الآن أن يقر البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء البالغة 27 دولة، القواعد المحدثة.