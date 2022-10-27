البنتاجون يرفض حظرا على استخدام الأسلحة النووية أمام التهديدات التقليدية

رفضت استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة في وزارة الدفاع الأمريكي (بنتاجون) فرض القيود على استخدام الأسلحة النووية الذي دعمها أنصار كبح الأسلحة، ودعمها الرئيس جو بايدن في وقت سابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في وثيقة نشرت اليوم الخميس: "بحلول ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين ستواجه الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها اثنتين من القوى النووية الكبرى كمنافسين استراتيجيين وعدوين محتملين"، مشيرة إلى تهديدات متنامية من الصين وروسيا.

وفي رد فعل: "ستبقي (الولايات المتحدة) على حاجز مرتفع بالنسبة للاستخدام النووي" دون استبعاد استخدام الأسلحة في إجراء انتقامي لتهديد استراتيجي غير نووي لبلادنا، أو لقوات الولايات المتحدة أو الحلفاء".

وتعهد بايدن في حملته لانتخابات 2020 لإعلان أن ترسانة الولايات المتحدة النووية لا يجب أن تستخدم إلا لردع أو الانتقام من هجوم نووي، وهو موقف أيده الديمقراطيون التقدميون وندد به صقور وزارة الدفاع.